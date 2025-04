Sarnico, frontale sulla 469 con tre feriti. Strada bloccata per oltre due ore - Foto

Due giovani di 21 e 23 anni e una donna di 55 sono rimasti coinvolti e feriti, nella serata di sabato 5 aprile, in un incidente frontale nei pressi della curva di Villa Surre, lungo la Litoranea al confine tra Sarnico e Predore. Le loro condizioni fortunatamente non sarebbero particolarmente gravi, ma dalle 21, quando è scattato l’allarme, la statale 469 è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, con inevitabili rallentamenti alla circolazione sulla trafficata arteria del basso Sebino.

La dinamica dell’incidente

A scontrarsi, per cause ancora in fase d’accertamento, la Chevrolet guidata dalla 55enne e la Opel Corsa con al volante un 21enne della zona e al suo fianco, sul sedile del passeggero, la 23enne. Stando alle prime ricostruzioni, l’Opel stava viaggiando in direzione di Sarnico quando il conducente avrebbe perso il controllo, subito dopo la curva, e invaso l’altra corsia scontrandosi con la Chevrolet che procedeva nel senso opposto di marcia, verso Tavernola. Inevitabile il violento impatto tra i due mezzi, danneggiati nel frontale. Scattato l’allarme in codice rosso (massimo grado di gravità) sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze da Adro e Capriolo, l’automedica di Bergamo e l’elisoccorso da Brescia, oltre ai vigili del fuoco con squadre da Bergamo e Credaro che hanno estratto la 55enne dalle lamiera della vettura e ai carabinieri della stazione di Zanica per i rilievi e gli accertamenti. In codice giallo (mediamente critico) i due giovani sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la 55enne, in elisoccorso, ai Civili di Brescia. Sul posto anche i tecnici di Anas per un sopralluogo e per la messa in sicurezza del tratto di strada. Sempre nei pressi di Villa Surre nel dicembre del 2023 ha perso la vita in un incidente stradale un geometra di Predore.