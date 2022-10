Schianto di Tavernola, il dolore di due paesi. Almeno 7 auto in zona: nessuno ha visto

Un incubo da cui è difficile svegliarsi. È quanto stanno vivendo le comunità di Tavernola e Vigolo travolte dalla morte di Elia Martinelli, il 23enne che nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre si è schiantato contro un albero, mentre era in sella su una moto insieme al suo amico Fabio Bonomelli, di due anni più giovane. I suoi funerali saranno celebrati oggi (lunedì 10 ottobre) nel pomeriggio nella chiesa parrocchiale del paese, mentre Bonomelli, pur non essendo in pericolo di vita, è ricoverato al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo con fratture e lesioni multiple.