Schianto in moto a Palazzolo: grave diciottenne di Castelli Calepio

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia locale del comune bresciano, poco dopo le 16 il giovane bergamasco, appena 18 anni, era in sella a una moto di piccola cilindrata e stava cercando di svoltare, verso sinistra, da via Sufflico a via Galignani. Mentre stava effettuando questa manovra però, nell’altra corsia di via Sufflico, arrivava una Lancia Y che è entrata in collisione con la sua Benelli Bn 125. Il giovane è finito a terra e le sue condizioni sono apparse gravissime. A bordo dell’auto una coppia diretta nella Bergamasca.