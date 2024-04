Schianto a Predore, due motociclisti feriti: gravissima una ragazza di 25 anni

Incidente auto-moto in via Sarnico a Predore . Feriti due giovani che stavano viaggiando sulla moto, entrambi sbalzati violentemente a terra per decine di metri dopo l’impatto.

Dalle prime informazioni, l’auto che proveniva da Tavernola e si dirigeva verso Sarnico, ha svoltato a sinistra in un parcheggio in quel momento si è scontrata con la moto dei due giovani che stava viaggiando nella stessa direzione e probabilmente aveva iniziato una manovra di sorpasso.

I due ragazzi (lui alla guida, lei passeggera) hanno fatto un volo di diverse decine di metri. La ragazza ha subito le conseguenze più gravi, è stata intubata e portata i ospedale a Brescia in elisoccorso. In codice giallo, in ambulanza, è stato trasportato in ospedale anche il ragazzo.