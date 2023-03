Scontro frontale, due feriti a Lovere

Due feriti nello scontro frontale avvenuto mercoledì sera poco dopo le 21 a Lovere in via Paglia, vicino alle piscine. Secondo i primi accertamenti una Kia condotta un uomo di 48 anni stava viaggiando da Lovere in direzione di Castro quando, per cause ancora da accertare, è finita contro una Volkswagen Golf guidata da un 63enne.