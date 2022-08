«Senza ascensore sono reclusa in casa da oltre un anno»

L’ultima volta che è uscita di casa è stato il 1° giugno dell’anno scorso : Tina Romele, 67 anni di Costa Volpino era stata ricoverata quel giorno all’ospedale di Padova per un intervento chirurgico al piede. «Sono rientrata quattro giorni dopo e da allora non sono più uscita». Totale: 440 giorni e passa . Motivo: nella palazzina Aler affacciata sulla piazza del mercato manca l’ascensore e per lei, invalida al 100% che dal 2013 per vivere deve stare attaccata alla bombola dell’ossigeno 24 ore su 24, scendere e salire le scale rischia di rivelarsi una fatica fatale.