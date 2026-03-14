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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 14 Marzo 2026

Tamponamento a catena in galleria: a Costa Volpino un’auto causa lo scontro e si allontana

L’INCIDENTE. E’ successo in galleria a Costa Volpino sabato 14 febbraio: un’auto avrebbe causato un tamponamento a catena per poi allontanarsi in direzione Lovere. Nessun ferito.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

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Le auto coinvolte nel tamponamento
Le auto coinvolte nel tamponamento

Costa Volpino

Sembra sia stata una vettura, che si è poi data alla fuga, ad aver causato un tamponamento a catena tra più auto nel pomeriggio di sabato 14 marzo a Costa Volpino, all’interno di una galleria lungo la strada statale 42.

I mezzi coinvolti nel tamponamento a catena
I mezzi coinvolti nel tamponamento a catena

Tutto è accaduto poco prima delle 16.30: cinque i veicoli coinvolti, fortunatamente senza nessuna conseguenza per gli occupanti. Per precauzione sul posto è giunto il personale del 118, ma per nessuno è stato necessario ricorrere a cure mediche.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che un veicolo, che viaggiava in direzione opposta rispetto ai mezzi coinvolti nell’incidente, abbia causato lo scontro. Poi la macchina si sarebbe data alla fuga viaggiando in direzione Lovere.
La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri di Clusone giunti sul luogo dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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