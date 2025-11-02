Tina, 105 anni, torna a Sarnico: «Ma la sua età biologica è di 80»

A 105 anni compiuti lo scorso maggio, Tina Buelli è tornata a Sarnico. Un viaggio lungo, da Bordighera al paese natale insieme alla figlia Fulvia, affrontato con la serenità di chi porta con sé oltre un secolo di vita e il desiderio di ritrovare le proprie radici. La signora Tina – al secolo Santina – ha voluto rendere omaggio ai suoi familiari scomparsi visitando le tombe al cimitero, in una mattinata carica di emozione e ricordi.

L’accoglienza a Sarnico

Ad accoglierla, insieme a parenti e amici, nell’auditorium comunale, il sindaco Vigilio Arcangeli e l’assessore Mauro Cadei, che le hanno donato un mazzo di fiori e parole di affetto. «Anche Sarnico ha contribuito a farla diventare centenaria – ha detto il sindaco –. Ci piacerebbe sapere quali sono i comportamenti quotidiani che ci possono portare ad avere la fortuna di raggiungere i suoi 105 anni».

I tanti ricordi

Tina ha ascoltato sorridendo e ha risposto con poche parole, lasciando trasparire un’emozione sincera per l’accoglienza ricevuta. Ha ricordato con commozione i fratelli, tutti scomparsi, e, con orgoglio, ha ricordato la sua famiglia per molti anni a Paratico gestì «ol Ret», la concessione per la pesca nel tratto di lago prima del ponte. Da tempo residente a Bordighera, dove si era trasferita per motivi familiari, la signora Buelli non ha mai reciso il legame con Sarnico. Ogni anno, finché le forze gliel’hanno consentito, è tornata per un saluto ai defunti e un abbraccio al suo passato. A Bordighera, nella sua casa, ha spesso accolto bambini di Sarnico cagionevoli di salute, perché l’aria di mare faceva loro bene: un gesto di affetto e generosità che molti ricordano ancora con riconoscenza.

Età biologica attorno agli ottant’anni