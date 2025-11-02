Cronaca / Val Calepio e Sebino
Domenica 02 Novembre 2025
Tina, 105 anni, torna a Sarnico: «Ma la sua età biologica è di 80»
LA VISITA. Da Bordighera al paese natale per rendere omaggio ai suoi familiari scomparsi visitando le tombe al cimitero, in una mattinata carica di emozione e ricordi.
Sarnico
A 105 anni compiuti lo scorso maggio, Tina Buelli è tornata a Sarnico. Un viaggio lungo, da Bordighera al paese natale insieme alla figlia Fulvia, affrontato con la serenità di chi porta con sé oltre un secolo di vita e il desiderio di ritrovare le proprie radici. La signora Tina – al secolo Santina – ha voluto rendere omaggio ai suoi familiari scomparsi visitando le tombe al cimitero, in una mattinata carica di emozione e ricordi.
L’accoglienza a Sarnico
Ad accoglierla, insieme a parenti e amici, nell’auditorium comunale, il sindaco Vigilio Arcangeli e l’assessore Mauro Cadei, che le hanno donato un mazzo di fiori e parole di affetto. «Anche Sarnico ha contribuito a farla diventare centenaria – ha detto il sindaco –. Ci piacerebbe sapere quali sono i comportamenti quotidiani che ci possono portare ad avere la fortuna di raggiungere i suoi 105 anni».
I tanti ricordi
Tina ha ascoltato sorridendo e ha risposto con poche parole, lasciando trasparire un’emozione sincera per l’accoglienza ricevuta. Ha ricordato con commozione i fratelli, tutti scomparsi, e, con orgoglio, ha ricordato la sua famiglia per molti anni a Paratico gestì «ol Ret», la concessione per la pesca nel tratto di lago prima del ponte. Da tempo residente a Bordighera, dove si era trasferita per motivi familiari, la signora Buelli non ha mai reciso il legame con Sarnico. Ogni anno, finché le forze gliel’hanno consentito, è tornata per un saluto ai defunti e un abbraccio al suo passato. A Bordighera, nella sua casa, ha spesso accolto bambini di Sarnico cagionevoli di salute, perché l’aria di mare faceva loro bene: un gesto di affetto e generosità che molti ricordano ancora con riconoscenza.
Età biologica attorno agli ottant’anni
Nel 2023 Tina ha ricevuto a Milano un riconoscimento dal Console generale del Giappone, Toshiaki Kobayashi, alla presenza delle autorità di Bordighera e della Croce Rossa. È inoltre coinvolta in uno studio internazionale sulla longevità «di qualità», promosso dal Biocognitive Science Institute di Miami, secondo il quale la sua età biologica sarebbe attorno agli ottant’anni. Lucida, autonoma e ancora capace di affrontare lunghi viaggi, Tina Buelli resta un esempio raro di longevità serena. La sua venuta a Sarnico è stata un piccolo evento di comunità, un segno di riconoscenza verso una donna che rappresenta, con la sua storia, un frammento vivo della memoria e dell’identità del paese.
