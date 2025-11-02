Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Domenica 02 Novembre 2025

Tina, 105 anni, torna a Sarnico: «Ma la sua età biologica è di 80»

LA VISITA. Da Bordighera al paese natale per rendere omaggio ai suoi familiari scomparsi visitando le tombe al cimitero, in una mattinata carica di emozione e ricordi.

Mario Dometti
Mario Dometti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La signora Tina Buelli accolta all’auditorium comunale
La signora Tina Buelli accolta all’auditorium comunale

Sarnico

A 105 anni compiuti lo scorso maggio, Tina Buelli è tornata a Sarnico. Un viaggio lungo, da Bordighera al paese natale insieme alla figlia Fulvia, affrontato con la serenità di chi porta con sé oltre un secolo di vita e il desiderio di ritrovare le proprie radici. La signora Tina – al secolo Santina – ha voluto rendere omaggio ai suoi familiari scomparsi visitando le tombe al cimitero, in una mattinata carica di emozione e ricordi.

L’accoglienza a Sarnico

Ad accoglierla, insieme a parenti e amici, nell’auditorium comunale, il sindaco Vigilio Arcangeli e l’assessore Mauro Cadei, che le hanno donato un mazzo di fiori e parole di affetto. «Anche Sarnico ha contribuito a farla diventare centenaria – ha detto il sindaco –. Ci piacerebbe sapere quali sono i comportamenti quotidiani che ci possono portare ad avere la fortuna di raggiungere i suoi 105 anni».

I tanti ricordi

Tina ha ascoltato sorridendo e ha risposto con poche parole, lasciando trasparire un’emozione sincera per l’accoglienza ricevuta. Ha ricordato con commozione i fratelli, tutti scomparsi, e, con orgoglio, ha ricordato la sua famiglia per molti anni a Paratico gestì «ol Ret», la concessione per la pesca nel tratto di lago prima del ponte. Da tempo residente a Bordighera, dove si era trasferita per motivi familiari, la signora Buelli non ha mai reciso il legame con Sarnico. Ogni anno, finché le forze gliel’hanno consentito, è tornata per un saluto ai defunti e un abbraccio al suo passato. A Bordighera, nella sua casa, ha spesso accolto bambini di Sarnico cagionevoli di salute, perché l’aria di mare faceva loro bene: un gesto di affetto e generosità che molti ricordano ancora con riconoscenza.

Età biologica attorno agli ottant’anni

Nel 2023 Tina ha ricevuto a Milano un riconoscimento dal Console generale del Giappone, Toshiaki Kobayashi, alla presenza delle autorità di Bordighera e della Croce Rossa. È inoltre coinvolta in uno studio internazionale sulla longevità «di qualità», promosso dal Biocognitive Science Institute di Miami, secondo il quale la sua età biologica sarebbe attorno agli ottant’anni. Lucida, autonoma e ancora capace di affrontare lunghi viaggi, Tina Buelli resta un esempio raro di longevità serena. La sua venuta a Sarnico è stata un piccolo evento di comunità, un segno di riconoscenza verso una donna che rappresenta, con la sua storia, un frammento vivo della memoria e dell’identità del paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Bordighera
Milano
Paratico
Sociale
Gente, Persone
famiglia
Salute
Medicina
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Tina Buelli
Vigilio Arcangeli
Mauro Cadei
Biocognitive Science Institute
croce rossa