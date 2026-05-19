Tragico malore, giardiniere muore a 51 anni a Riva di Solto
VANI I SOCCORSI. Stava lavorando nel paese sebino quando si è sentito male. Ha chiesto aiuto al collega e poi è stata attivata la macchina dei soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo non è servito.Lettura meno di un minuto.
Riva di Solto
Un giardiniere di 51 anni è morto nella mattinata di martedì 19 maggio a Riva di Solto a causa di un malore che non gli ha dato scampo mentre si trovava sul furgone del lavoro in compagnia di un collega. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 9,30 da via Ronchelli, nei pressi del municipio. Ma nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza e dell’elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.
La ricostruzione
Il giardiniere ha chiesto al collega di accompagnarlo da un medico. Dal municipio la chiamata ai soccorsi.
Dalle prime ricostruzioni il 51enne, di origine indiana e al lavoro per un vivaio del Sebino, ha iniziato a sentirsi male all’improvviso e ha chiesto al collega di salire sul furgone per portarlo da un medico. Il conducente si è subito diretto verso il municipio di Riva di Solto per cercare aiuto e capire se ci fosse un medico. Da lì è quindi partita la chiamata al 112, numero unico delle emergenze, che ha attivato la macchina dei soccorsi in codice rosso, quindi con la massima gravità.
Sul posto anche l’elisoccorso
Sul posto si sono precipitati i volontari della Croce Blu di Lovere con l’ambulanza, un’automedica e dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è decollato l’elicottero. I soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo, senza però riuscirci.
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