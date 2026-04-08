Ubriaco prende a schiaffi la moglie durante una festa in casa: arrestato

Sabato sera, sospettando che la moglie lo tradisse, dopo aver ascoltato una telefonata tra la donna e il presunto amante, l’ha aggredita colpendola con pugni e schiaffi, durante una serata di festa in una casa di Sovere . L’atteggiamento aggressivo dell’uomo, 35enne peruviano, non si è placato neanche all’arrivo dei carabinieri. Gli stessi militari sono stati spintonati dal peruviano, che è stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In aula l’uomo ha cercato di giustificarsi affermando che le figlie lo avevano avvisato del fatto che la mamma lo tradisse , e sarebbero state sempre loro a dirgli di picchiarla. Il tribunale ha disposto la misura del divieto di dimora nel comune di residenza della vittima e l’obbligo di firma.

La caduta

Come detto, sabato sera il 35enne ha aggredito la moglie perché sospettava che lei lo tradisse. L’ha colpita con pugni e schiaffi, e lei è caduta sbattendo il viso. La donna ha riportato la frattura del naso e altre ferite, giudicate guaribili in 30 giorni. Le altre persone presenti alla serata, iniziata come una festa, sono intervenute bloccando il peruviano. E sono stati chiamati i carabinieri che, giunti sul posto a Sovere, lo hanno trovato ubriaco, steso a terra mentre alcuni uomini cercavano di tenerlo fermo. Lui stava gridando contro la moglie, a cui avrebbe rivolto anche minacce di morte. Anche con i carabinieri ha avuto un atteggiamento poco collaborativo, spintonandoli. Poi, sono scattate le manette.