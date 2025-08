Villongo, bambina morì cadendo dall’altalena. Inchiesta chiusa: 5 indagati

Un’altalena che – è il risultato delle indagini – sarebbe dovuta essere oggetto di riparazione: non solo c’erano diverse crepe, ma la catene che dovevano limitare l’oscillazione erano rotte. In assenza di questo «blocco», mentre i bambini giocavano, una forte spinta aveva determinato un’oscillazione di circa 90 gradi, e Ritaj – che aveva solo sette anni – scivolò dalla pedana e cadde a terra, per essere poi colpita dalla stessa pedana. Un tragico incidente.

La relazione

Ma lo stato non ottimale dell’altalena per disabili del parco comunale «Don Agostinelli» di via Vittorio Veneto, è emerso dalle indagini, ora chiuse, non era ignoto: era stato infatti oggetto di una relazione del 24 marzo 2022, redatta dalla società (a cui il mese successivo erano stati affidati i lavori di messa in sicurezza nei parchi comunali), che ha poi inviato a luglio una mail allegando il preventivo per la riparazione o la sostituzione del gioco, e ha anche predisposto una successiva relazione a metà dicembre 2022.

Cinque indagati

Per questo, con l’accusa di omicidio colposo la Procura ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati: il sindaco Francesco Micheli, l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Vigani, e i tre responsabili dell’Ufficio tecnico del Comune che si sono susseguiti dal 2022 a oggi: Santina Crevena, Nunzio Pantò e Alfredo Zappella. Secondo l’accusa, sebbene fossero stati informati dello stato dell’altalena, non hanno posto in atto i provvedimenti necessari affinché si intervenisse per sistemare il gioco e rinsaldare a terra le catene che limitavano l’oscillazione o per impedire l’accesso al gioco stesso. Pantò e Zappella, inoltre, secondo la Procura non avrebbero fatto eseguire la manutenzione periodica secondo le tempistiche previste dalla normativa. Il sindaco e l’assessore, che per la Procura conoscevano la situazione di pericolo legata allo stato dell’altalena, non hanno vigilato affinché l’Ufficio tecnico intervenisse.

La difesa