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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 16 Maggio 2026

Villongo, intrusioni e tentato incendio nel parcheggio interrato: il Comune chiude la struttura

IL CASO. Il provvedimento dopo gli episodi registrati nel parcheggio al servizio di piazza Alpini. Identificati alcuni adolescenti.

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Mario Dometti
Mario Dometti
Villongo, intrusioni e tentato incendio nel parcheggio interrato: il Comune chiude la struttura
L’ingresso dei box dove si è verificato l’atto vandalico

Porte di sicurezza divelte, intrusioni ripetute e anche un tentativo di incendio. Il Comune di Villongo ha disposto la chiusura temporanea del parcheggio interrato al servizio di piazza Alpini, con una determinazione firmata il 15 maggio, dopo una serie di episodi che hanno messo a rischio la sicurezza della struttura e dei residenti.

Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di giovedì 14 maggio alcuni adolescenti, che frequentano la scuola media, avrebbero forzato una porta di sicurezza introducendosi all’interno del parcheggio. Una volta entrati, avrebbero tentato di dare fuoco ad alcuni banchi a rotelle custoditi in un locale adiacente.

Dopo il primo episodio era stato effettuato un intervento di ripristino, ma le intrusioni si sarebbero ripetute anche nella giornata di venerdì. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere temporaneamente l’area.

Il provvedimento è stato adottato per tutelare la sicurezza dei residenti che hanno i garage collegati al parcheggio interrato e per proteggere il patrimonio pubblico comunale. I ragazzi coinvolti sarebbero già stati identificati e saranno convocati insieme ai genitori dalla polizia locale.

Il parcheggio, che conta una quarantina di posti sotto un condominio accanto a piazza Alpini, viene normalmente aperto soltanto il sabato mattina in occasione del mercato settimanale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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