Villongo, con l’auto contro un albero: paura per un 34enne

Attimi di paura nella serata di venerdì 7 marzo a Villongo, dove un’auto è finita fuori strada, schiantandosi contro un albero. Il conducente – un uomo di 34 anni – è stato trasportato in codice giallo (medio grado di gravità) in ospedale a Brescia. Stando alle prime ricostruzioni, erano da poco passate le 21 quando la vettura ha sbandato, per cause ancora in fase d’accertamento, lungo via Verdi, nel tratto rettilineo all’altezza dell’oratorio di Sant’Alessandro. Sembra che il 34enne stesse viaggiando in direzione di Adrara San Martino, non è però ancora chiaro per quale motivo abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.