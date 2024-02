Accusato di aver ucciso un cucciolo e tentato di travolgere il padrone: 77enne a processo

È a processo con l‘accusa di aver investito e ucciso con l’auto un cucciolo di dobermann e di aver tentato di travolgere il padrone del cane dopo un diverbio stradale in via Cortivo a Foppolo . Ma lui, un 77enne del paese, si è sempre difeso raccontando di non essersi accorto di nulla e s’era pure offerto di risarcire il danno. Risarcimento che la parte offesa, un 39enne milanese, ha rifiutato. E così, eccoci a dibattimento ( tentate lesioni volontarie e uccisone di animale, i reati contestati ), dove la mattina di lunedì 12 febbraio hanno testimoniato gli amici del 39enne.

Che cosa era successo: la ricostruzione

Tutto era accaduto intorno alle 18 del 4 febbraio 2018. Il milanese, che risiede a Inzago, era reduce da un weekend nella località sciistica bergamasca. Stava caricando i bagagli sulla sua vettura, quando il cucciolo – una femmina di 4 mesi di nome Eva – era fuggito al suo controllo. In quel momento stava sopraggiungendo il 77enne al volante del suo fuoristrada. Secondo il villeggiante l’auto stava procedendo a velocità sostenuta e, temendo per l’incolumità del suo animale, s’era messo a gesticolare perché il conducente rallentasse. Ma quest’ultimo, sempre stando alla versione accusatoria, tirava dritto. Così, il 39enne aveva sferrato un pugno sul finestrino dell’auto. A quel punto l’automobilista si era fermato ed era sceso dal veicolo. Ne era nato un diverbio, al termine del quale il 77enne era rimontato in auto ed era ripartito. E da questo punto in poi le versioni divergono. Secondo il milanese, l’anziano con il fuoristrada avrebbe puntato prima lui, che era riuscito a schivare l’investimento, e poi la cucciola che era stata invece travolta.