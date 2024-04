Accusato di aver ucciso un cucciolo e tentato di travolgere il padrone: condannato un 77enne

È stato condannato a 8 mesi con pena sospesa e non menzione il 77enne ex maestro di sci accusato di uccisione di animale e tentate lesioni volontarie, per un episodio accaduto a Foppolo il 4 febbraio del 2018. Secondo la Procura, che aveva chiesto un anno, il pensionato con l‘auto avrebbe investito volontariamente il cucciolo femmina di un dobermann, di nome Eva, e cercato di travolgere il suo proprietario, un 39enne milanese di Inzago. Costituitosi parte civile con l’avvocato Guido Rota.

Il cane, 4 mesi, era fuggito ai padroni ed era corso in strada, sulla quale stava sopraggiungendo il fuoristrada con alla guida il 77enne. Era nato un primo diverbio tra l’automobilista e il proprietario del cane, poi l’imputato era ripartito verso casa investendo l’animale. Volontariamente, secondo l’accusa; inavvertitamente, per la difesa. «Sì, mi sono fermato e ho detto a quel signore che il cane doveva tenerlo al guinzaglio. Avevo rischiato di investirlo perché stava inseguendo un animale», ha raccontato il 77enne in aula nell’udienza di venerdì 5 aprile, conclusasi con la sentenza.