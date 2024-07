Alla scoperta delle Orobie: sabato al via «Parco vivo»

Alla scoperta della botanica delle nostre Valli

Si inizierà sabato 20 luglio con un’escursione botanica alle pendici del monte Arera , in territorio di Oltre il Colle , dove i partecipanti avranno la possibilità di percorrere il «Sentiero dei fiori Claudio Brissoni». Si tratta di un bellissimo itinerario, un giardino botanico d’alta quota a cavallo tra Val Seriana e Valle Brembana, dedicato a questo appassionato studioso che, individuata la presenza di molte specie rare ed endemiche, decise di documentarle tutte in una preziosa guida.

Assaggi in «quota»

Domenica 28 luglio ci si sposterà invece a Vilminore di Scalve per «Assaggi in quota». In questo caso l’escursione gastronomica sarà in direzione dell’alpeggio Bellavalle, dove si potrà scoprire il lavoro dell’allevatore, il suo ruolo nella tutela dell’ambiente montano e delle biodiversità della vallata. Qui, ai 1.850 metri dell’Alpe Bellavalle, si potranno quindi gustare i prelibati prodotti locali; il ritrovo è previsto per le 9 nella frazione Nona di Vilminore, necessario idoneo abbigliamento.