Cade in moto e precipita nella scarpata: ferito un 36enne

Incidente motociclistico verso le 12.30 di sabato 22 giugno sulla strada statale che porta al Passo San Marco . Un trentaseienne comasco, alla guida di una Aprila 1.100, arrivato poco prima dell’abitato di Mezzoldo , all’altezza di una curva è uscito di strada, mentre procedeva in direzione del passo. La moto è rimasta sulla strada sbattendo contro il muretto che delimita la carreggiata mentre il motociclista è precipitato nel dirupo per circa dieci metri , senza raggiungere il greto del Brembo.

I due amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco anche con un nucleo Saf, ambulanza, Soccorso alpino e carabinieri di Branzi. Il 36enne, in condizioni non gravi, è stato poi trasportato per le cure del caso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elicottero.