Con la neve sulle Orobie fioccano le prenotazioni. Carnevale verso il boom

Valle di Scalve

Ieri il cielo era ancora nuvoloso e, soprattutto in mattinata, ha nevicato in diverse stazioni sciistiche, sempre oltre i 1.500 metri di quota. Fiocchi che hanno contribuito ad incrementare il manto sulle piste. E, nonostante la giornata di maltempo, buona è stata l’affluenza nelle principali stazioni.

Valle Brembana

Soddisfazione anche a Valtorta-Piani di Bobbio: «Siamo contenti - dice l’amministratore di Imprese turistiche barziesi, Massimo Fossati -. Abbiamo dai 60 ai 70 centimetri di neve sulle piste. I rifugi, per la settimana di Carnevale, sono tutti pieni. Quindi stagione che sta andando veramente bene». Aperte le piste Gremei e Panoramica a Piazzatorre . «Speriamo ora nel bel tempo - dice Gaetano Bonetti, dell’hotel Milano - Segnali di buone presenze per il fine settimana e il Carnevale ambrosiano ci sono».

Valle Seriana

Sabato e ieri al Monte Pora, sono stati circa 2.500 i primi ingressi. «Venerdì fortunatamente è arrivata la neve, parliamo di circa 15 centimetri nella parte bassa e una cinquantina in Cima Pora. Ora ci aspettiamo una buona condizione di neve e piste nei prossimi giorni – spiega Maurizio Seletti, ad di Irta, Monte Pora –. Per San Valentino ci sarà la promo 50% di sconto sul giornaliero per le coppie, mentre venerdì Monte Pora Skieat con pista Termen aperta la sera e illuminata (19.30-22.30), griglieria e baita Termen aperte (19.30-23 consigliata prenotazione)». La nebbia ha imposto anche la chiusura di alcune piste nel weekend, ma da oggi tutto aperto. All’ufficio turistico di Castione le richieste di informazioni sono tantissime per il prossimo weekend.