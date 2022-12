«Cotto e Mangiato», il San Pellegrino di nuovo al top

L’Alberghiero di San Pellegrino sbanca (di nuovo) il format televisivo «Cotto e Mangiato». Il talent di Italia Uno condotto da Tessa Gelisio insieme allo chef Andrea Mainardi, ha premiato il 17enne Samuele Turani della classe 4A con il piatto «Le mie origini in chiave moderna» . A decretare il vincitore, che si è aggiudicato il premio «migliore dei migliori» insieme ad una borsa di studio da 4mila euro in gettoni d’oro, ci ha pensato Philippe Léveillé. Il cuoco e personaggio televisivo di origini francesi ha premiato la ricetta nata dalla fusione tra due piatti tipici lombardi, la cassoeula e il casoncello . «Ho deciso di chiamare così questo piatto perché nutro un’altra grande passione per la musica frequentando il Conservatorio e in questa ricetta ho voluto appunto unire i miei due interessi che procedono in armonia come in un’orchestra – ha commentato felicissimo Samuele Turani alla conclusione delle registrazioni che sono state mandate in onda ieri a mezzogiorno su Italia Uno -. Dedico questo piatto alle mie nonne, perché se oggi cucino è anche e soprattutto grazie a loro, ma anche a tutta la scuola e ai miei compagni».