Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Mercoledì 07 Gennaio 2026

Delitto di Taleggio, fermato un sospettato: è un tunisino di 53 anni

LE INDAGINI. Nella serata del 6 gennaio i carabinieri hanno fermato una persona: potrebbe essere coinvolta nella morte di Hassan Matried.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Hassan Matried
Hassan Matried

Taleggio

Nella giornata del 6 gennaio le indagini si sono fatte più serrate e nella serata i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dal pm nei confronti di un cittadino tunisino di 53 anni, in regola con il permesso di soggiorno e incensurato, residente a Verdellino, ritenuto responsabile della morte di Hassan Saber Qamer Ahmed Matried, il 43enne di origini egiziane trovato senza vita lunedì alle 8.20 in una piazzola di sosta sul ciglio della provinciale a Taleggio.

Gli inquirenti hanno ricostruito le ultime ore di vita di Hassan, sposato e padre di due figlie di 9 e 13 anni che vivono in un paese vicino ad Alessandria d’Egitto.

Tabulati telefonici e filmati delle telecamere per fare luce sul delitto

Attraverso l’analisi incrociata dei tabulati telefonici della vittima e dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza pubblica e privata, nonché dall’esame dei sistemi di lettura targhe presenti in provincia, i carabinieri sono riusciti ad individuare il furgone utilizzato per trasportare il corpo della vittima sul luogo del rinvenimento e ad individuare l’ora dell’abbandono del cadavere, compresa tra le 5.57 e le 6.15 del 5 gennaio.

I carabinieri sono quindi risaliti al proprietario del veicolo, che da mesi era in contatto con la vittima con la quale saltuariamente effettuava piccoli lavori edili.

La successiva attività di indagine ha consentito di collocare l’indagato e la vittima insieme nell’abitazione del tunisino, a Verdellino, dalle ore 10 del 4 gennaio. Poi l’egiziano si sarebbe allontanato a piedi dall’abitazione, per tornare poi alla guida del proprio furgone fino a casa, dalla quale si sarebbe allontanato alle 11.05. Sul furgone ci sarebbe stato già il corpo senza vita dell’egiziano.

Il fermo la sera del 6 gennaio

L’indagato è stato sentito dagli inquirenti già nella serata del 5 e poi la sera del 6 gennaio, quando gli è poi stato notificato il provvedimento di fermo: nelle diverse circostanze ha progressivamente fornito più versioni dei fatti accaduti. «Sulla base delle incongruenze accertate nella ricostruzione fornita e delle ammesse e verificate condotte finalizzate allo spostamento del cadavere dall’abitazione da parte dell’indagato, ed al successivo occultamento, il pm ha disposto il fermo del cittadino tunisino» fanno sapere i carabinieri che stanno proseguendo con le indagini..

Il 53enne si trova ora nel carcere di via Gleno, a Bergamo, a disposizione del giudice per le indagini preliminari, ed in attesa del relativo interrogatorio.

La scoperta del cadavere

A trovare il suo corpo senza vita due escursionisti, che hanno chiamato il 112. Hassan era già morto, avvolto in due coperte, gettato nella piazzola da un’auto o da un furgone. Non aveva documenti. Da un primo esame esterno il medico ha riscontrato lesioni alla testa, una particolarmente estesa sul lato sinistro. L’orario esatto della morte (la notte fa molto freddo e si arriva anche a -13) e le cause si sapranno con esattezza dopo l’autopsia, programmata per venerdì all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è stata portata la salma. «Su WhatsApp è stato attivo fino alle 10 di domenica» raccontano gli amici egiziani ospiti come lui al Csa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taleggio
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Inchiesta, Autopsia
Criminalità
Sociale
Morte
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Hassan Matried
Hassan Saber Qamer Ahmed Matried
Csa