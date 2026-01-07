Delitto di Taleggio, fermato un sospettato: è un tunisino di 53 anni

Nella giornata del 6 gennaio le indagini si sono fatte più serrate e nella serata i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dal pm nei confronti di un cittadino tunisino di 53 anni, in regola con il permesso di soggiorno e incensurato, residente a Verdellino, ritenuto responsabile della morte di Hassan Saber Qamer Ahmed Matried, il 43enne di origini egiziane trovato senza vita lunedì alle 8.20 in una piazzola di sosta sul ciglio della provinciale a Taleggio.

Gli inquirenti hanno ricostruito le ultime ore di vita di Hassan, sposato e padre di due figlie di 9 e 13 anni che vivono in un paese vicino ad Alessandria d’Egitto.

Tabulati telefonici e filmati delle telecamere per fare luce sul delitto

Attraverso l’analisi incrociata dei tabulati telefonici della vittima e dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza pubblica e privata, nonché dall’esame dei sistemi di lettura targhe presenti in provincia, i carabinieri sono riusciti ad individuare il furgone utilizzato per trasportare il corpo della vittima sul luogo del rinvenimento e ad individuare l’ora dell’abbandono del cadavere, compresa tra le 5.57 e le 6.15 del 5 gennaio.

I carabinieri sono quindi risaliti al proprietario del veicolo, che da mesi era in contatto con la vittima con la quale saltuariamente effettuava piccoli lavori edili.

La successiva attività di indagine ha consentito di collocare l’indagato e la vittima insieme nell’abitazione del tunisino, a Verdellino, dalle ore 10 del 4 gennaio. Poi l’egiziano si sarebbe allontanato a piedi dall’abitazione, per tornare poi alla guida del proprio furgone fino a casa, dalla quale si sarebbe allontanato alle 11.05. Sul furgone ci sarebbe stato già il corpo senza vita dell’egiziano.

Il fermo la sera del 6 gennaio

L’indagato è stato sentito dagli inquirenti già nella serata del 5 e poi la sera del 6 gennaio, quando gli è poi stato notificato il provvedimento di fermo: nelle diverse circostanze ha progressivamente fornito più versioni dei fatti accaduti. «Sulla base delle incongruenze accertate nella ricostruzione fornita e delle ammesse e verificate condotte finalizzate allo spostamento del cadavere dall’abitazione da parte dell’indagato, ed al successivo occultamento, il pm ha disposto il fermo del cittadino tunisino» fanno sapere i carabinieri che stanno proseguendo con le indagini..

Il 53enne si trova ora nel carcere di via Gleno, a Bergamo, a disposizione del giudice per le indagini preliminari, ed in attesa del relativo interrogatorio.

La scoperta del cadavere