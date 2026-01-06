Abbandonato senza vita a Taleggio, venerdì l’autopsia all’ospedale di Bergamo

A un primo esame esterno, infatti, sul cadavere sono stati trovati segni violenti, in particolare al capo. L’autopsia, disposta dalla pm Maria Esposito, chiarirà come gli sono stati causati e anche la tempistica della morte , visto che nella zona in cui il cadavere è stato trovato, avvolto in alcune coperte e lasciato in uno slargo a lato strada, la notte precedente al ritrovamento le temperature erano scese ben al di sotto dello zero.

I carabinieri di Zogno e del nucleo investigativo di Bergamo stanno visionando le telecamere per la lettura delle targhe poste agli imbocchi dei territori comunali di Taleggio e Vedeseta, piccoli centri della zona. E stanno anche cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’egiziano, che risultava richiedente asilo e ospite dal 2024 del centro di accoglienza di Sotto il Monte Giovanni XXIII, dopo essere giunto in Italia nel 2022 e aver trascorso un primo periodo nell’analoga struttura situata proprio a Taleggio.