Elezioni comunali, dal quorum i primi sindaci «in pectore»

IL VOTO. Sono in tutto 46 i Comuni bergamaschi in cui corre una sola lista, nella mattinata di domenica quorum del 40% già superato a Bianzano, Bracca, Brumano, Cassiglio, Fonteno, Lenna, Mornico, Piazzatorre e Vedeseta: ecco i primi sindaci «virtualmente» eletti. Dati in aggiornamento.