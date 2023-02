Festa moltiplicata per tre: a Sedrina ci sono gli 80 anni dei gemelli Guerini

Un terzetto da record in Valle Brembana, ma un bello «shock» per la famiglia Guerini che il 17 febbraio del 1943 passò da otto a 11 componenti in un battibaleno, o quasi. Un evento imprevisto per la famiglia sedrinese residente nella frazione di Cacosio: dopo la nascita di Santa e Matteo, papà Giorgio Alberto corse subito al forno di cottura della calce dove lavorava per annunciare la bella notizia dei due nuovi nati. Ma di ritorno a casa poco dopo, un’incredibile sorpresa nel vedere la terza nascitura, Romilda, che pesava poco più di un chilo. Il medico aveva ipotizzato alla mamma Maria Rinaldi che i bambini che stavano per nascere erano probabilmente più di uno, forse due.