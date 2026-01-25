Frontale a San Giovanni Bianco, 44enne ferito ricoverato al Papa Giovanni- Foto

Incidente frontale nella serata di sabato 24 gennaio a San Giovanni Bianco in via Boselli verso le 21, coinvolte un’auto e piccolo furgone.

Un impatto molto violento, i soccorsi sono partiti in codice rosso con un’ambulanza della Croce Rossa di San Pellegrino e un’auto medica. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.