Domenica 25 Gennaio 2026
Frontale a San Giovanni Bianco, 44enne ferito ricoverato al Papa Giovanni- Foto
LO SCHIANTO. Un brutto incidente si è verificato nella serata di sabato 24 gennaio nel centro del paese brembano.
San Giovanni Bianco
Incidente frontale nella serata di sabato 24 gennaio a San Giovanni Bianco in via Boselli verso le 21, coinvolte un’auto e piccolo furgone.
Un impatto molto violento, i soccorsi sono partiti in codice rosso con un’ambulanza della Croce Rossa di San Pellegrino e un’auto medica. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.
Il 44enne, alla guida della Fiat Panda coinvolta, è stato stabilizzato e poi portato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il 34enne che guidava il furgoncino, invece, non è stato trasportato.
