Cronaca / Valle Brembana
Domenica 25 Gennaio 2026

Frontale a San Giovanni Bianco, 44enne ferito ricoverato al Papa Giovanni- Foto

LO SCHIANTO. Un brutto incidente si è verificato nella serata di sabato 24 gennaio nel centro del paese brembano.

I vigili del fuoco sono intervenuti a San Giovanni Bianco per un incidente frontale in cui si è ferito un 44enne
San Giovanni Bianco

Incidente frontale nella serata di sabato 24 gennaio a San Giovanni Bianco in via Boselli verso le 21, coinvolte un’auto e piccolo furgone.

Un impatto molto violento, i soccorsi sono partiti in codice rosso con un’ambulanza della Croce Rossa di San Pellegrino e un’auto medica. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Il 44enne, alla guida della Fiat Panda coinvolta, è stato stabilizzato e poi portato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il 34enne che guidava il furgoncino, invece, non è stato trasportato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giovanni Bianco
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Emergenza
Salvataggio
Salute
Ospedali, Cliniche
croce rossa