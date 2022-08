Funicolare preda dei vandali. Forzano la porta: si ferma

«Funicolare ferma causa atti vandalici. Così ho scritto sul cartello per avvisare dell’imprevisto. La gente che non sa proprio più che fare e così ci troviamo con atti vandalici compiuti notte tempo e noi al mattino a correre ai ripari... a riparare il danno fatto». È lo sfogo amaro del sindaco di San Pellegrino Terme Fausto Galizzi, in merito all’ennesimo atto di vandalismo ai danni di beni pubblici: nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 qualcuno ha forzato la porta della cabina a valle della funicolare di San Pellegrino, mandando fuori uso l’impianto. «Diamo tempo fino a lunedì a questa gente per costituirsi e pagare il danno causato – continua –: in questo modo eviterebbe la denuncia formale alle autorità . In caso contrario lunedì avvieremo le pratiche e non ci sarà più modo per evitare le conseguenze. Ovviamente l’impianto è videosorvegliato e ci sono filmati che verranno passati al setaccio».