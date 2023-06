Guardia medica, le Valli Brembana e Imagna sguarnite per una notte intera

Sedi scoperte, la maggior parte. Non è un problema risolto, nella Bergamasca, il servizio di Continuità assistenziale. Come era prevedibile, infatti, dopo la mancata firma di venerdì tra Ats e i sindacati del nuovo accordo che dovrebbe portare alla contrattualizzazione di altri 40 medici – come annunciato giovedì dal direttore generale di Ats, Massimo Giupponi –, anche questo weekend è iniziato all’insegna delle sedi scoperte: ciò perché l’organico delle guardie mediche operativo è lo stesso disponibile fino a venerdì, quindi ridotto e non sufficiente a coprire tutte le sedi orobiche, come confermato anche da alcuni medici dimissionari.