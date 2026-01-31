I colori che lui amava per l’ultimo saluto a Luca. Folla a San Pellegrino

Ci sono vite che non si misurano in anni, ma in tracce. E quella di Luca Baroni, spentasi a soli 20 anni, lo scorso 23 gennaio, ha lasciato un’impronta che attraversa la Valle Brembana fino a raggiungere Montello, unendo due comunità in un unico, commosso abbraccio. Sabato mattina 31 gennaio, la chiesa parrocchiale di San Pellegrino era gremita per l’ultimo saluto.

Non è stato un funerale convenzionale: i partecipanti hanno sfidato il grigiore del lutto indossando capi colorati Non è stato un funerale convenzionale: i partecipanti hanno sfidato il grigiore del lutto indossando capi colorati. Una scelta che riflette l’essenza di Luca, noto per il suo talento grafico e la sua capacità di trasformare il mondo attraverso il disegno. Dal suo impegno al “Tirolese Di-Verso”, dove le sue etichette artistiche rimarranno come firma indelebile sui prodotti locali, fino all’associazione Pollicino 2.0, Luca ha dimostrato che la disabilità non è un limite all’espressione, ma una diversa prospettiva da cui osservare la bellezza.

In tantissimi ai funerali del 20enne Oltre all’arte, è stato lo sport a definire il perimetro dei suoi legami. Luca era una colonna del Baskin, quella disciplina inclusiva dove il valore di ogni giocatore è fondamentale per il successo del gruppo. Dalla squadra di San Pellegrino a quella di Bagnatica, il ricordo del suo sorriso – ora “inciso sui cuori” dei compagni, come recitava una magliette in chiesa posata sulla sua bara– resta la testimonianza più pura di cosa significhi inclusione.