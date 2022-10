Il Papa Giovanni «ospedale dei bambini», nuovo dipartimento

Il documento è denso, e non solo metaforicamente. In 350 pagine c’è il nuovo Poas, il «Piano di organizzazione aziendale strategico» per il 2022-2024, la bussola con cui l’ospedale Papa Giovanni si orienta al futuro. Perché se il passaggio è da un lato una prassi burocratica, cioè un aggiornamento periodico di uno strumento già vigente e da rivedere alla luce della nuova riforma sanitaria regionale, dall’altro lato è anche un momento per guardare a quella che sarà la missione dell’Asst nei prossimi anni. Una missione ambiziosa: continuare a essere ospedale all’avanguardia, in particolare concretizzando sempre più l’idea di «ospedale del bambino dentro l’ospedale di tutti», e rafforzare contemporaneamente la vocazione per il territorio.