Investito sulle strisce a San Giovanni Bianco: grave un ragazzo di 15 anni
LO SCONTRO. L’incidente nella tarda serata di sabato 9 maggio, intorno alle 23. Il giovane è stato sbalzato per diversi metri dopo l’impatto con un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali: trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo, non sarebbe in pericolo di vita.
San Giovanni Bianco
Brutto incidente nella serata di sabato 9 maggio a San Giovanni Bianco. Intorno alle 23 un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali la ex statale 470, in paese
Il giovane stava tornando a casa quando è stato travolto da un’auto: l’impatto è stato particolarmente violento e il 15enne è stato sbalzato a circa 15 metri di distanza. Nella caduta ha riportato diversi traumi e ferite, ma fortunatamente non ha perso conoscenza.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasferito il ragazzo all’ospedale di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.
L’automobilista si è fermato subito dopo l’impatto. Alla guida dell’auto c’era un uomo residente a Camerata Cornello, che stava raggiungendo l’alta Valle Brembana insieme a un amico.
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