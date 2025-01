Litigio finisce con tre coltellate: padre ferisce il figlio di 42 anni

Al culmine di una lite familiare, nata per una richiesta di denaro al padre, il genitore di 70 anni ha sferrato tre coltellate al figlio di 42. Quest’ultimo, soccorso, è stato ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 24 gennaio a San Giovanni Bianco, in valle Brembana.