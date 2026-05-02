Lupo, nuovi attacchi tra Val Brembana e Taleggio: strage di capre a Vedeseta
IL RAID. Quattro animali uccisi e sette feriti in un gregge privato. In Bergamasca stimati circa 30 esemplari divisi in tre branchi: cresce la preoccupazione tra allevatori e piccoli proprietari.
Non si ferma l’ondata di attacchi tra la Valle Brembana e la Val Taleggio . Dopo i recenti episodi registrati a Valtorta, il lupo è tornato a colpire nel territorio di Vedeseta tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio. Nel mirino è finito il piccolo gregge di un privato che tiene le capre per passione: il bilancio è pesante, con quattro capi uccisi e altri sette feriti in modo grave. Una perdita che colpisce duramente chi dedica tempo e cura a questi animali per puro interesse personale. L’episodio, confermato dai rilievi della Polizia Provinciale e dell’Asl, riaccende il dibattito sulla gestione del predatore in Bergamasca.
Tre branchi in Bergamasca
Sebbene sia appurato che la specie non rappresenti una minaccia per l’uomo, la preoccupazione tra i piccoli proprietari e gli allevatori resta molto alta. La Polizia Provinciale stima approssimativamente la presenza di circa 30 esemplari in provincia, suddivisi in tre branchi principali; un numero indefinito di lupi che si spostano singolarmente ma molto difficili da monitorare e a cui si starebbero aggiungendo nuovi nuclei in formazione in Valle Imagna e tra la Val di Scalve e la Val Camonica.
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