Canone annuo di 50mila euro

Tra acquisizione, ristrutturazione e allestimento, alla fine, il Comune avrà speso circa quattro milioni di euro per riaprire le terme curative (la struttura storica di via Mazzoni, venne realizzata a inizio 900, dalla Sanpellegrino. Quindi l’acquisizione dal Gruppo Percassi e la chiusura nel 2006, in attesa di una destinazione). La riapertura, nella nuova sede dell’ex Villa Giuseppina (già alloggi dei dipendenti dell’ex hotel Terme) però, che non appare così vicina stante le difficoltà a trovare un operatore. La nuova manifestazione di interesse ora mira a trovare sia un gestore per le nuove terme, ma che contestualmente provveda al suo arredamento e al recupero, con destinazione compatibile al centro termale, anche il piano terra (oggi a rustico) della struttura. Il canone annuo a base della concessione, prevista per 30 anni, è di 50mila euro. Il centro termale disporrà di 40mila litri di acqua al giorno della sorgente Vita. Offerte entro settembre.