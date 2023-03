Per la cultura nella Bergamasca spesi oltre 41 milioni all’anno

Con la cultura si mangia? Sì, e il riscatto passa anche (o soprattutto) dai Comuni. Perché se si riscopre il valore del chilometro zero, ecco che il ruolo degli enti locali diventa decisivo anche in tema di tutela, promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali sul proprio territorio. È quanto emerge da un’analisi della fondazione Openpolis, realtà particolarmente attenta alle amministrazioni locali, che ha passato in rassegna i bilanci consuntivi 2021 dei comuni per rendicontare le spese culturali. Un anno in realtà ancora influenzato dalla pandemia, e dunque con una tendenziale contrazione, ma che restituisce comunque cifre interessanti: per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali i Comuni bergamaschi hanno messo a bilancio in totale circa 41,4 milioni di euro (più precisamente, 41.386.773 euro e 99 centesimi).