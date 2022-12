Presepe vivente, Gesù Bambino «si fa in due» con i gemellini di sette mesi

Altro che Babbo Natale, per la notte di Natale Fuipiano al Brembo ha già un regalo coi fiocchi. Se nei paesi vallari spesso si parla del problema delle «culle vuote», nella frazione di San Giovanni Bianco sono invece tutti pronti a commuoversi e applaudire un Gesù Bambino che... si fa in due. Nel presepe vivente in programma per il 24 dicembre alle 21, infatti, rivestire il ruolo del Bambinello di Betlemme toccherà ai gemellini di sette mesi Martin e Colin Gianoli.