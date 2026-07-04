Riapre la strada per Valcanale, a Isola di Fondra nuove indagini
DOPO LE FRANE. Sabato 4 luglio a mezzogiorno via a senso alternato. In alta Valle Brembana invece fissati altri sopralluoghi, poi si deciderà.Lettura 1 min.
Riapre oggi - sabato 4 luglio - entro mezzogiorno e a senso unico alternato la strada per Valcanale. Dopo la chiusura dovuta ai massi caduti per le forti piogge di mercoledì 1º mattina sulla strada comunale che collega Ardesio con la frazione, ora la notizia della riapertura. Venerdì 3 luglio mattina i rocciatori incaricati dal Comune sono intervenuti per rimuovere i massi pericolanti e mettere in sicurezza la parete, ciò prima del sopralluogo dei tecnici e della geologa Mariantonia Ferracin.
Stima per la messa in sicurezza
«Entro mezzogiorno di domani (sabato 4 luglio) - spiega il sindaco Yvan Caccia - riapre la strada, a senso unico alternato e con impianto semaforico e posizionamento di jersey. Sarà posizionato inoltre un telo a protezione del versante, nel caso in cui vi fossero ulteriori precipitazioni nel fine settimana. È in corso anche una stima dell’intervento di messa in sicurezza dell’intero versante per la riapertura completa. L’importo potrebbe essere di circa 200mila euro. Abbiamo avuto un confronto anche con Uniacque che dovrà intervenire per sistemare la fognatura a monte del versante. In questo momento anche con la parziale riapertura rimangono forti limitazioni al transito che coinvolgono anche i mezzi pubblici e di soccorso. Situazione che vale anche per la Bani-Novazza».
Una riapertura parziale ma importante in vista del weekend che vede Valcanale tra le mete più gettonate, ma anche per l’appuntamento con la tradizionale Transumanza in programma oggi e domani. Saranno possibili code.
In Valle Brembana
Difficile invece prevedere il giorno della riapertura definitiva della strada provinciale 2 in alta Valle Brembana, nel territorio di Isola di Fondra, dopo la frana caduta mercoledì 1º luglio tra il municipio e il campeggio San Simone e quella più a valle, in località Isola.
La certezza, a sabato 4 luglio, è che l’arteria principale all’altezza di Isola rimarrà sbarrata al traffico per tutto il fine settimana. Se il primo fronte è stato parzialmente risolto già la sera stessa del distacco con l’istituzione del senso unico alternato, il secondo punto critico impone ancora la chiusura totale. Venerdì 3 luglio è stata ripulita la sede stradale e ripristinate le linee dei servizi. Per il weekend, il collegamento verso i comuni di Branzi, Carona, Foppolo e Valleve sarà comunque garantito: la viabilità stradale è infatti assicurata dalla deviazione temporanea sulla via interna al paese. All’inizio della prossima settimana sono fissati nuovi sopralluoghi da parte dei tecnici della Provincia per valutare il da farsi. «L’evoluzione della situazione – spiegano da Via Tasso – dipende interamente dalla quantità di materiale che deve essere rimosso e messo in sicurezza più a monte, lungo il versante franoso. Solo una volta completato il monitoraggio in quota si potranno definire le tempistiche definitive».
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