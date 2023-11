Schianto in auto a Branzi, grave una 16enne. Muore un 55enne

Il 55enne è molto conosciuto in Val Brembana: Eros Passera, originario di Valleve, è da anni il custode del condominio di Foppolo “Le Tre Cime”, già consigliere comunale a Valleve. La ragazza, di 16 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: operata, è ora ricoverata in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita.