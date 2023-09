Trasporti, difficile trovare nuovi autisti: ne servono altri 100

Il problema della carenza di autisti

Alla Locatelli mancano 11 autisti

La Sai di Treviglio

«Quanto all’avvio dell’anno scolastico - commenta ancora Locatelli - tutti i bus sono partiti, ma c’è la solita confusione per gli orari ancora provvisori. Pensavamo poi a una riduzione degli utenti, invece, abbiamo avuto un incremento e ormai siamo sotto solo del 5-8% rispetto agli anni pre Covid». Conferme che arrivano anche da Achille Marini, responsabile del trasporto di Sai di Treviglio: «Abbiamo avuto le problematiche di ogni inizio di anno scolastico , dovute agli orari provvisori e quindi al concentrarsi magari degli studenti all’uscita verso mezzogiorno - dice -. Problemi che si sono però sommati a quelli derivanti dalla viabilità al cantiere nei pressi dell’ospedale e alla chiusura ai mezzi pesanti del ponte di Canonica-Vaprio. Con ritardi di una media di 20 minuti per alcune corse». «Anche noi abbiamo carenza di autisti - continua Marini - .. Settanta in servizio e 5 o 6 che ci servirebbero ma non si trovano. Facciamo colloqui, selezioni, abbiamo provato con il Centro per l’impiego, ma nulla. L’alternativa è assumere qualcuno come controllore o per altri servizi e, nel frattempo, formarlo come autista. Ma questo iter costa in termini economici e di tempo, perché per arrivare alla patente servono 8-9 mesi».