Travolti da una valanga ai Laghi Gemelli. Feriti due giovani, in salvo con l’ elicottero

Lui sembra inizialmente grave, tanto che viene portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo . Le sue condizioni poi miglioreranno e sarebbe quindi fuori pericolo di vita . Meno gravi le condizioni della compagna di escursione, portata in elicottero all’ospedale di Lecco.

La giornata di domenica, dopo tanta pioggia, era sicuramente invitante. Sole anche in montagna e temperature gradevoli. Forse la prima giornata «buona», in questa tarda primavera, per chi ama camminare sulle Orobie. Ma se fino a 2.000 metri la neve è ormai assente, i cumuli oltre quella quota è ancora parecchia. Neve accumulata sulle creste anche dal vento. Resta quindi pericoloso camminare sui sentieri sottostanti, poveri di neve, ma esposti al rischio di slavine. E domenica, dopo alcuni giorni di freddo, anche in montagna la temperatura si era alzata: a 2.000 metri si sono toccati i 12 gradi.