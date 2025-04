Travolto nel cantiere a Zogno, muore a 59 anni

Per Stefano Vitali, impresario edile di 59 anni, che abitava a Zogno ed era originario di Somendenna, una frazione montana del paese, non c’era più nulla da fare quando il proprietario della villetta vicina lo ha trovato mercoledì 23 aprile. Schiacciato da due casseri in legno e metallo, di 2x3 metri l’uno e del peso totale di circa 150 kg, che stava disarmando e che erano serviti a consolidare la gettata di cemento da cui era stato ricavato un muro di contenimento del ripido terreno boschivo a monte dell’edificio. Stava lavorando da solo nella sua villa bifamiliare che da sette anni cercava di portare a termine sotto il Pizzo Spino, in via Tessi a Spino al Brembo, località di Zogno. Ci lavorava nei ritagli di tempo, per lo più in solitudine. Sfortunate vicissitudini economiche l’avevano costretto infatti a ridimensionare la sua ditta e di dipendenti ultimamente non ne aveva più. Ma era rimasto un gran lavoratore. «Lo vedevamo uscire la mattina presto con il suo furgone e rientrare la sera», ricordano gli inquilini della palazzina di via Cavour 31, nel centro storico di Zogno, dove una ventina d’anni fa era venuto ad abitare con l’allora compagna da cui s’è poi separato.