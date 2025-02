Truffa due anziane nelle Valli, arrestato un 26enne napoletano

Così, dopo che per troppe volte sono stati loro a presentarsi a casa delle vittime, in questa occasione sono stati i carabinieri della stazione di piazza Tebaldo Brusato a suonare il campanello all’alba, esibendo una ordinanza di custodia cautelare da eseguire.

La truffa del finto incidente

La tecnica che il gruppo ha scelto non è nuova ma purtroppo, facendo leva sugli affetti più cari e sulla fiducia delle persone anziane, si è sempre dimostrata efficace. Alternando i ruoli, l’arrestato oppure i suoi complici, contattavano le vittime alludendo a un presunto incidente fittizio dei figli del malcapitato di turno. Uno si presentava come carabiniere al telefono fisso, un altro come avvocato al cellulare e un terzo arrivava alla porta come emissario del Tribunale.

Quando la vittima non raccoglieva abbastanza denaro o preziosi scattava la minaccia: «Se non trovi altro prepara uno zaino con qualche ricambio, perché da stasera tuo figlio è in carcere». Le richieste variavano ma in entrambi i casi i malviventi si sono portati via diverse migliaia di euro. Le indagini erano partite subito e avevano permesso di rintracciare l’auto dei truffatori nel parcheggio di un hotel di Brescia. Simulando un controllo i carabinieri hanno avuto i dati delle persone che la stavano usando e recuperato una parte della refurtiva.