Truffe telefoniche ad anziane a Castione e San Pellegrino: denunciati due uomini

La tattica è sempre quella, ma questa volta due uomini di origini campane sono stati rintracciati dai carabinieri delle compagnia di Brescia e Zogno, che li hanno denunciati per truffa e ricettazione. Un terzo uomo, invece, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Zogno perché ritenuto responsabile del reato di truffa consumata ai danni di una ultranovantenne residente a Strozza. Per lui, sempre di origini campane, il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia di Bergamo.