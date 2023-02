«Un dolore condiviso è più facile da portare». Brembilla si stringe attorno alla famiglia di Franco

«La nostra valle, il nostro paese è stato capace di essere vicino alla famiglia nel momento del dolore. Perché nei nostri paesi, in questi momenti, nasce un sentimento umanissimo, che è la solidarietà. La capacità di metterci vicino a chi ha un peso grande e portarne un pezzettino. Perché un dolore condiviso è più facile da portare». Così il parroco di Brembilla don Andrea Sartori, giovedì 16 febbraio, ha iniziato l’omelia funebre per Franco Magri, il 51enne morto dopo un malore lunedì, dopo un pomeriggio trascorso a tagliare la legna nel bosco, in località Cavaglia.