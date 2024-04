Val Brembana, dal ticket dei funghi risorse per i lavori sui sentieri

I guadagni dei ticket dei funghi investiti per la sistemazione dei sentieri vallari. A deciderlo, la Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni aderenti alla convenzione, riunitasi nei giorni scorsi proprio per discutere e decidere circa le risorse ricavate dalla gestione dei ticket per la raccolta funghi dell’anno 2023 in Valle Brembana.

«La stagione fungina dello scorso anno – ha spiegato Fabio Bordogna, assessore alla Protezione civile, ecologia e sicurezza della Comunità montana Valle Brembana, che ha presieduto la Conferenza – è stata molto positiva in termini di adesioni, portando al terzo miglior risultato da quando si è introdotto questo tipo di gestione».

I numeri

A dirlo sono i numeri di ticket emessi. Sono infatti stati 2.700 i giornalieri, 898 quelli stagionali, 115 i mensili e 46 i settimanali staccati. Tantissimi, quindi, gli appassionati che hanno approfittato dell’abbondanza di funghi sui territori brembani, per concedersi una o più uscite. «Grazie all’importante numero di ticket emessi – ha continuato – abbiamo potuto raccogliere contributi pari a oltre 86mila euro nel 2023». E con i fondi ottenuti dallo scorso anno si continuerà a lavorare sul territorio e per il territorio, come negli anni precedenti. Una parte del ricavato, infatti, sarà impegnata in opere di ripristino e conservazione dei sentieri della Valle. Proprio come avvenuto negli anni passati. «Lo scopo – ha spiegato ancora Bordogna – è quello di mantenere le zone di raccolta funghi, mitigando gli effetti della pressione antropica che queste aree subiscono durante la stagione di raccolta per rendere questo servizio disponibile e sostenibile».

Dopo che nel 2019 e 2020 gli interventi si sono concentrati sulla sistemazione di un tratto dell’antica Via Priula che conduce da Olmo a Mezzoldo e che nel biennio 2021-2022 i lavori hanno portato al ripristino di un tratto del sentiero Mezzeno-Laghi Gemelli, 23.000 euro dei fondi ottenuti dal 2023 sono stati destinati per la sistemazione del sentiero Palera, sentiero che da Piazzatorre conduce a Mezzoldo. L’intervento, sotto le direttive del Comune di Piazzatorre, che si farà carico dei lavori di progettazione, verrà realizzato nel corso del 2025 dalla squadra operai della Comunità montana. «Questa tipologia di gestione di raccolta funghi – ha specificato – non va intesa come una mera tassa da versare, ma come contributo concreto alla salvaguardia del territorio e della Valle, oltre che della sicurezza dei singoli individui. A disposizione gratuita della cittadinanza vi è infatti l’applicazione per smartphone GeoResQ, che serve a facilitare e ottimizzare i soccorsi, in caso di necessità».