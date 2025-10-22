Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina
Mercoledì 22 Ottobre 2025

A San Paolo d’Argon: «Quando avvisai tutti gli agenti il blitz sulle auto andò a vuoto»

IL CASO. La vicecomandante dell’Unione al processo all’ex vigile accusato di aver avvisato dei controlli una famiglia che vendeva auto per strada.

Alessandra Loche
Alessandra Loche
Pattuglie dell’Unione comunale dei Colli
Pattuglie dell’Unione comunale dei Colli

San Paolo d’Argon

Auto prive di assicurazione esposte in strada, che poi sparivano prima dei controlli della Polizia locale dell’Unione comunale dei Colli, effettuati su segnalazione dei cittadini e dello stesso sindaco di San Paolo d’Argon. È una delle «situazioni particolari» che alcuni agenti posero all’attenzione della nuova vicecomandante Deborah Breda appena entrata in servizio da loro, nel giugno 2019.

Secondo la ricostruzione della Procura, la famiglia veniva avvisata dei controlli dall’imputato

I colleghi dell’allora agente, 43enne di Albano Sant’Alessandro, parlarono a Breda di «atteggiamenti particolarmente amichevoli con una famiglia rom che aveva una società di vendita auto, con uno showroom sul pubblico suolo a San Paolo». Lo ha ricordato martedì 21 ottobre in aula la stessa Breda, nel processo che vede imputato l’agente (assistito dall’avvocato Salvatore Verdoliva del foro di Brescia) con due colleghi, un 52enne di Trescore e un 67enne di Bonate Sopra, accusati a vario titolo di soppressione di atti, truffa, rivelazione di segreti d’ufficio e falso ideologico.

Una lunga indagine

Le indagini partirono proprio su input di Breda, e sono state condotte dalla Polizia stradale, coordinate dalla Procura di Bergamo. A seguito dell’ennesima segnalazione sulla presenza delle auto in strada, la comandante aveva disposto un controllo a novembre 2019 e aveva deciso di informare solo pochi agenti. «Furono sequestrate 15 auto – ha ricordato –. In quell’occasione, la moglie dell’anziano della famiglia ebbe una crisi isterica attaccando i miei agenti», dando della «spia» a uno di loro per una «perquisizione con sequestro» della Guardia di finanza, e aggiungendo: «Me l’ha detto un tuo collega che lavora per noi». Il figlio intervenne per zittirla, ma lei proseguì, rincarando la dose. Al controllo successivo, Breda mandò un messaggio nel gruppo degli agenti, «e quel giorno non furono trovate auto in strada».

Non solo le auto

Secondo la ricostruzione della Procura, la famiglia veniva avvisata dei controlli dall’imputato. Che, sempre secondo l’accusa, avrebbe avvisato dei controlli anche gli esercizi pubblici che frequentava a Torre de’ Roveri, Gorlago e San Paolo d’Argon. Ci sono poi le due notifiche per patenti sospese che doveva effettuare l’allora agente. Una gli era stata affidata il 6 febbraio 2020, «ed è stata inserita nello Sdi il 25 febbraio», ha rilevato la vicecomandante. Ricordando che l’inserimento serve affinché chi fa i controlli in strada sia a conoscenza della sospensione.

Anche un pass disabili

E c’è infine la questione del pass per disabili che «è stato trovato nel portaoggetti della sua auto». Il tagliandino riportava effettivamente il nome e il numero di una minore che ne aveva diritto (e infatti i genitori della piccola erano in possesso del pass). Ma quello trovato nell’auto dell’ex agente era «scritto a mano, non c’era la foto, e mancava la firma del comandante». Non è stato possibile verificare se mancassero fisicamente dei tagliandini in bianco, perché venivano acquistati in blocchi da 500, non venivano contati, e si trovavano in una stanza aperta. Ma quello trovato durante la perquisizione «era un contrassegno originale, così come l’ologramma». Alla prossima udienza, fissata per il 28 ottobre, anche l’imputato potrebbe sottoporsi a esame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Paolo d'Argon
Albano Sant'Alessandro
Bergamo
Brescia
Gorlago
Torre de' Roveri
Giustizia, Criminalità
Processo
Forze Ordine
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Deborah Breda
Guardia di Finanza