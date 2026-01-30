Burger button
Cronaca / Valle Cavallina
Venerdì 30 Gennaio 2026

Bocconi letali nei parchi di Albano, apprensione tra gli abitanti

L’ALLERTA. Cresce la preoccupazione tra i residenti della Valle di Albano, ad Albano Sant’Alessandro, dopo le numerose segnalazioni apparse sui gruppi Facebook locali che parlano della presenza di bocconi avvelenati disseminati in diverse aree della zona.

Monica Armeli
Monica Armeli

Bocconi avvelenati segnalati ad Albano, qui un cartello in una foto di repertorio
Bocconi avvelenati segnalati ad Albano, qui un cartello in una foto di repertorio

Albano

Secondo quanto riferito dai cittadini, un cane avrebbe ingerito una delle esche, morendo poco dopo per l’avvelenamento. Le segnalazioni hanno spinto molti residenti a lanciare appelli alla massima prudenza, soprattutto a chi porta a passeggio i propri animali nei parchi, lungo i sentieri e nelle aree verdi. In molti chiedono maggiore attenzione e controlli più frequenti per evitare che simili episodi possano ripetersi.

I cittadini chiedono un intervento tempestivo delle autorità competenti per la bonifica delle aree interessate

L’abbandono di bocconi avvelenati rappresenta un grave pericolo non solo per cani e altri animali domestici, ma anche per la fauna selvatica che popola la zona. I cittadini chiedono ora un intervento tempestivo delle autorità competenti per la bonifica delle aree interessate e per l’individuazione dei responsabili.

