Bocconi letali nei parchi di Albano, apprensione tra gli abitanti

Secondo quanto riferito dai cittadini, un cane avrebbe ingerito una delle esche, morendo poco dopo per l’avvelenamento. Le segnalazioni hanno spinto molti residenti a lanciare appelli alla massima prudenza, soprattutto a chi porta a passeggio i propri animali nei parchi, lungo i sentieri e nelle aree verdi. In molti chiedono maggiore attenzione e controlli più frequenti per evitare che simili episodi possano ripetersi.