Venerdì 30 Gennaio 2026
Bocconi letali nei parchi di Albano, apprensione tra gli abitanti
L’ALLERTA. Cresce la preoccupazione tra i residenti della Valle di Albano, ad Albano Sant’Alessandro, dopo le numerose segnalazioni apparse sui gruppi Facebook locali che parlano della presenza di bocconi avvelenati disseminati in diverse aree della zona.
Albano
Secondo quanto riferito dai cittadini, un cane avrebbe ingerito una delle esche, morendo poco dopo per l’avvelenamento. Le segnalazioni hanno spinto molti residenti a lanciare appelli alla massima prudenza, soprattutto a chi porta a passeggio i propri animali nei parchi, lungo i sentieri e nelle aree verdi. In molti chiedono maggiore attenzione e controlli più frequenti per evitare che simili episodi possano ripetersi.
I cittadini chiedono un intervento tempestivo delle autorità competenti per la bonifica delle aree interessate
L’abbandono di bocconi avvelenati rappresenta un grave pericolo non solo per cani e altri animali domestici, ma anche per la fauna selvatica che popola la zona. I cittadini chiedono ora un intervento tempestivo delle autorità competenti per la bonifica delle aree interessate e per l’individuazione dei responsabili.
