Casazza, l’addio a Marzia: «il suo sorriso vive»

«Oggi siete qui in questa chiesa per salutare Marzia - ha detto il parroco don Omar Bonanomi nell’omelia - , volete accompagnarla con la preghiera e l’affetto. Siamo qui per celebrare una Parola che possa sostenere il nostro dolore, per una morte improvvisa con il vuoto lasciato da una persona che era luce.

Marzia era moglie, figlia, sorella, amica. Una professionista stimata, una donna voluta bene da tanti. Lo dicono anche le parole che ho sentito da diverse persone in questi giorni. È stata ricordata come una persona dolce, solare, molto empatica. Ma oggi davanti a questa morte tanto dolorosa, il nostro cuore si affaccia sulla soglia del mistero della vita. La vita rimane per ognuno un mistero e ci chiediamo perché. Perché Marzia». Il parroco ha parlato della fede: «Il suo sorriso vive, il suo amore ha lasciato una traccia profonda». Al termine della cerimonia il feretro è stato accompagnato al cimitero per la sepoltura.

Il feretro di Marzia Zinetti esce dalla chiesa Parrocchiale di Casazza per essere portato al cimitero. Marzia Zinetti, parrucchiera di 41 anni è morta in un incidente stradale

(Foto di Monica Armeli)

La dinamica dell’incidente

L’incidente è accaduto martedì a mezzogiorno. Dopo aver attraversato una curva a Casazza, la Ford di Marzia è stata vista sbandare, per cause non ancora definite: forse l’asfalto era viscido per la pioggia. In quel momento, sulla corsia opposta, sopraggiungeva un autocarro della Val Cavallina Servizi di Trescore Srl, società a capitale pubblico che si occupa della raccolta dei rifiuti porta a porta e della gestione dei centri raccolta comunali.