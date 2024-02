Cervo piomba su un’auto, giovane di 24 anni salvo per un soffio

Quello che doveva essere un tranquillo rientro verso casa, si è trasformato per un giovane di Ranzanico in un viaggio pauroso e finito male. Matteo Bondioli, 24 anni, giovedì sera si è visto piombare sulla propria vettura un cervo di medie dimensioni, «un vitello», lo hanno descritto gli agenti della polizia provinciale intervenuti sulla strada provinciale di Ranzanico, che gli ha distrutto l’auto facendogli esplodere in faccia gli airbag. Niente da fare per il cervo, deceduto per le lesioni riportate. Quanto accaduto nel paese del lago di Endine l’altra sera riaccende i riflettori su un fenomeno, la presenza degli ungulati a bordo strada, che sta diventando una problematica al pari della proliferazione dei cinghiali, con danni sia alle coltivazioni sia ai mezzi in transito sulle strade.

«Stavo scendendo da Ranzanico alta verso il lago – racconta lo stesso Matteo Bondioli –, all’improvviso ho sentito un rumore forte, come se fossi andato a sbattere contro un muro. Ho avuto davvero tanta paura: era un cervo che dal muro a monte della strada all’improvviso era saltato in basso proprio quando arrivavo io, piombando sul cofano e distruggendomi la macchina». Nel punto in cui è successo l’incidente le auto viaggiano a velocità moderata «ma io non l’ho neanche visto, il cervo: me lo sono ritrovato sul cofano e contro il parabrezza». L’incidente è accaduto attorno alle 18, quando era buio da poco, momento in cui gli ungulati escono dal bosco per cercare cibo e acqua. «Gli agenti della Polizia provinciale che sono intervenuti mi hanno detto che era un esemplare giovane, e lo hanno definito “un vitello”».