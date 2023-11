Esce di strada, si ribalta e finisce con l’auto nel fiume a Entratico: ferito un 20enne

Rocambolesco incidente a Entratico in via Nazionale nella mattina di sabato 4 novembre poco prima dell’alba. Un’auto con a bordo un 20enne è uscita di strada, si è ribaltata ed è finita nel corso d’acqua adiacente alla carreggiata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da Bergamo, ma anche il gruppo sommozzatori con i volontari Lovere e un’auto gru proveniente da Brescia per estrarre il ragazzo dall’abitacolo e per recuperare l’auto e riportarla in strada.