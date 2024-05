Gli alpini camminano per la pace dal Ballerino, destinazione Vicenza

Per l’avvicinamento alla 95a adunata nazionale di Vicenza, in programma dal 10 al 12 maggio prossimi, un nutrito gruppo di alpini ha deciso che si muoverà alla vecchia maniera: prenderà lo zaino, salirà in montagna e inizierà a camminare. Questo nella mattina venerdì 3 maggio, quando alcune decine di penne nere della Val Cavallina , di Bergamo e di altre province si riunirà sui Colli di San Fermo, nel comune di Grone. In vetta al monte Ballerino, intorno al Belvedere, assisteranno all’alzabandiera delle 8 di mattina e poi partiranno a piedi per la sede degli alpini di Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. Il giorno dopo riprenderanno il percorso, ripetendo la stesso ciclo di marcia e riposo per altre cinque volte, fino a raggiungere, il prossimo 10 maggio, la città di Vicenza vestita a festa.