Grazie alle telecamere della videosorveglianza sono stati identificati i giovani che nei giorni scorsi sono entrati di notte nel parco pubblico di via Sant’Ambrogio a Trescore . Dopo aver mangiato e bevuto, hanno lasciato sacchetti di plastica e contenitori sporchi sopra uno dei tavoli. Per loro una sanzione amministrativa di 200 euro .

Nuove norme per i parchi pubblici

Dalla scorsa estate sono in vigore nuove regole per la frequentazione dei parchi, improntate a un maggiore rispetto degli spazi verdi pubblici. Tra le novità introdotte c’è l’obbligo di non fumare e non bere alcolici. Vietato anche bivaccare, pernottare nei parchi e introdurre contenitori di vetro. Inoltre, i giochi possono essere utilizzati solamente dagli under 11.